Здесь даже солнца не видно: как выглядит Якутия, где за сутки огонь пожирает лес с четыре Москвы

Огонь уничтожил уже 4 млн гектаров леса в Якутии. В Greenpeace прогнозируют, что до середины августа все затушить не получится

МЧС России постоянно заявляет о локализации очагов возгорания, экологи говорят - что пожаров меньше не становится / Фото МСЧ РФ / Коллаж "Сегодня"

В российской Якутии (Восточная Сибирь) второй месяц не могут потушить лесные пожары, которые уничтожили уже 4 млн гектаров леса. Прирост площади, пройденной огнем на выходных, оказался рекордным с начала года — почти 0,4 млн гектаров за сутки (как четыре Москвы в границах МКАД).

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Об этом сообщается на сайте российского отделения Greenpeace.

В этом году в России огонь прошел более 12,5 млн гектаров леса / Фото Greenpeace

"К сожалению, похоже, что это не предел, и в ближайшие трое суток прирост может оказаться ещё большим — скорее всего, пик горимости лесов в 2021 году придется примерно на 2 августа", – заявил руководитель лесного отдела российского Greenpeace Алексей Ярошенко. В экологической организации заявили, что, по их прогнозам, до середины августа ситуация не улучшится.

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МЧС России сообщает, что в последние сутки в Якутии было ликвидировано 15 природных пожаров на общей площади более 61 тыс. га. При этом в первую очередь огнеборцы занимались защитой населенных пунктов и объектов инфраструктуры. Однако горят в том числе особо охраняемые природные территории, в частности, объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – национальный парк "Ленские столбы".

Лес будет гореть еще долго, считают эксперты / Фото Greenpeace

"Авиацией МЧС России проведено свыше 220 сливов, сброшено более 700 тонн воды", – сказано на сайте МЧС РФ.

Неба не видно

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Пользователи Твиттер пишут, что так сегодня днем было в городе Вилюйск

Все эти два месяца местные жители страдают от дыма. Пользователи Твиттер пишут, что местами норма вредных частиц в воздухе превышает предельно допустимые показатели в 20 раз. В воскресенье видимость в Якутске была не более 800 метров.

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Сегодня в поселке Кобяйском улусе Якутии в 15.00 из-за дыма от лесных пожаров пропало солнце.

Напомним, что сейчас бушуют лестные пожары на курортах Турции. Здесь задержали нескольких подозреваемых в поджогах лесов. Одного из вероятных злоумышленников заметили местные во время разведения огня – люди едва не совершили самосуд.

На Кипре в результате лесных пожаров, которые бушевали в середине июля, погибли три человека.