Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💊 Допинговый скандал с РФ 📲 Смартфоны для пенсионеров 🇩🇪 Норманди в Берлине
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

РФ перебросила в Крым и Беларусь новые силы – спутник засек технику (фото)

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 февраля, 11:36
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Россия наращивает военное присутствие по трем направлениям
Россия передислоцировала войска у границ с Украиной
Россия передислоцировала войска у границ с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия продолжает наращивать военное присутствие в Беларуси, Крыму и на западе России. Об этом свидетельствуют новые спутниковые снимки компании космических технологий, сообщил корреспондент Buzzfeed Кристофер Миллер в Twitter.

Он отметил, что 10 февраля в Крыму на аэродроме Октябрьское зафиксирована новая дислокация войск и техники, туда было переправлено более 550 военных палаток и сотни единиц техники.

Реклама

Реклама

Кроме того, переброска войск была в Новоозерное на берегу озера Донузлав. Там были замечены артиллерийские дислокации и учебная деятельность. Кроме того, новая дислокация войск наблюдалась вблизи города Славное.

Реклама

В Беларуси на аэродроме Зябровка Maxar зафиксировали войска, полевой госпиталь, технику – вертолеты, армейские палатки.

Кроме того, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной, в районе города Речица расположилась войска и боевая группа.

Также сообщается, что недавно прибыл крупный военный контингент на Курский полигон в РФ, который находится примерно в 110 км к востоку от границы с Украиной.

Военные учения РФ

29 января Россия завила, что войска и авиация Западного военного округа завершили плановую проверку боеготовности и возвращаются в места базирования.

31 января российское военное командование отчиталось о завершении военных учений флота в Черном море. Подразделения боевых кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулись в пункты постоянной дислокации Крымской и Новороссийской военно-морских баз флота.

9 января Россия провела новые учения в оккупированном Крыму. Российские военные отработали навыки по уничтожению вражеских беспилотников.

В декабре 2021 года военный флот России перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. Там РФ проводила стрельбы вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.

В сентябре 2021 в акватории Черного моря российские военные проводили масштабные учения. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения РФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.

Угроза вторжения в Украину

  • Россия уже стянула более чем 100-тысячную армию к границе с Украиной.
  • 12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских войск на границе с Украиной, которые были выявлены западными СМИ в ноябре 2021 года.
  • Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Авторы проекта "Мир"
Наши авторы
Ирина Ковальчук План обороны для Украины: взорвать железную дорогу и открыть огонь по грузовикам противника Ирина Ковальчук · Редактор раздела Мир
Сергей Мартынец Вот это поворот! Зеленский предложил Байдену "трехсторонку" с Путиным Сергей Мартынец · Выпускающий Власть Сегодня
Богдан Аминов Первый документ за два года, прямые переговоры и решение покончить с Минском – итоги "нормандской встречи" в Париже Богдан Аминов · Product Lead Дивизиона политического контента
Творческая команда
Горячая точка: Казахстан
Больше новостей
Все новости
Власть
Показать еще
ТОП публикаций
Ирина Ковальчук

Ирина Ковальчук

Редактор раздела Мир

 Смотреть все статьи
Североатлантический дайджест
Больше о НАТО
Все новости
Украина
Показать еще
ТОП публикаций
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Ведущий редактор Власть Сегодня

 Смотреть все статьи
Угроза войны с Россией
Подробнее
Все новости
Деньги
Показать еще
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Украина - на 110 месте в этом рейтинге
ТОП-10 стран по уровню счастья
1
Финляндия Финляндия
7.842
2
Дания Дания
7.620
3
Швейцария Швейцария
7.571
4
Исландия Исландия
7.554
5
Нидер­ланды Нидер­ланды
7.464
6
Норвегия Норвегия
7.392
7
Люксем­бург Люксем­бург
7.324
8
Швеция Швеция
7.363
9
Новая Зелан­дия Новая Зелан­дия
7.277
10
Австрия Австрия
7.268
Подробнее
Doodle Сегодня
11 февраля. Томас Эдисон. Ровно 175 лет назад в этот самый день 1847 года появился на свет (фраза, наделенная сразу многими смыслами!) один из величайших изобретателей в истории человечества…
История дня - за минуту
Эко-рейтинг
ТОП-10 мировых лидеров по выбросам углерода на душу населения
1
ОАЭ ОАЭ
19,5
2
Канада Канада
15,2
3
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
14,5
4
США США
14,4
5
Австралия Австралия
13,6
6
Россия Россия
11,4
7
Южная Корея Южная Корея
11,3
8
Казахстан Казахстан
11,2
9
Тайвань Тайвань
10,8
10
Япония Япония
8,4
11
Средний в мире Средний в мире
4,4
Смотреть весь рейтинг
Распространение наркотиков в странах мира
Кокаин, опиаты или канабис - что популярнее
Канабис

Популярен по всему миру: Северная Америка, Куба, Ямайка, Перу, Боливия, Чили, Аргентина. Африка - Алжир, Судан, Мадагаскар, ЮАР. Европа - особенно Франция. Турция, Пакистан, Индонезия, Филиппины. Считается легким наркотиком, вызывает состояние, сходное с опьянением, не вызывает сильной физической зависимости.

Опиаты

Популярны в Украине, Беларуси, Иране, Туркменистане, Таджикистане, Афганистане, Индии, Мьянме, Вьетнаме. К опиатам относятся морфин, опиум, кодеин, героин - последний особенно опасен. Вызывают непреодолимую физическую зависимость, употребление обычно приводит к смерти в течение нескольких лет.

Амфетамин и другие стимуляторы

Популярны в Европе: Франция, Германия, Чехия. А также в Японии, Саудовской Аравии, Монголии и Китае. Под воздействием стимуляторов, таких как метамфетамин, амфетамин, экстази, возрастает физическая и умственная активность, человек может несколько дней обходиться без сна и пищи. Опасны для сердца, нервной системы.

Кокаин

В свое время пользовался чрезвычайной популярностью в США и Канаде. Сейчас всего несколько стран, где кокаин преобладает: Италия, Доминиканская республика, Тринидад и Тобаго. По воздействию сходен с амфетаминами. Может привести к внезапной остановке сердца, шоку и коме. Вызывает сильное психологическое привыкание.

Таблетки и токсические пары

Венесуэла, Греция, Чехия, Албания, Нидерланды, Литва, Сербия, Саудовская Аравия. Транквилизаторы и седативные: бензодиазепины, барбитураты, а также пары химических веществ, например, клея или бензина. Опасны для печени, головного мозга и нервной системы. Распространены в бедных, авторитарных странах или в связи с миграцией.

1 /2
Рейтинг
10 самых богатых людей мира
1
Илон Маск, SpaceX Илон Маск, SpaceX
203 млрд
2
Джефф Безос, Amazon Джефф Безос, Amazon
187 млрд
3
Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, Louis Vuitton Moet Hennessy
175 млрд
4
Билл Гейтс, Microsoft Билл Гейтс, Microsoft
131 млрд
5
Марк Цукерберг, Facebook Марк Цукерберг, Facebook
126 млрд
6
Ларри Пейдж, Google Ларри Пейдж, Google
121 млрд
7
Ларри Эллисон, Oracle Ларри Эллисон, Oracle
120 млрд
8
Сергей Брин, Google Сергей Брин, Google
116 млрд
9
Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, Berkshire Hathaway
102 млрд
10
Мукеш Амбани, Reliance Industries Мукеш Амбани, Reliance Industries
99 млрд
Больше о самом богатом
Рассветы
Восход солнца в самых красивых городах мира
Иерусалим
Париж
Лос-Анжелес
Нью-Йорк
Львов
Токио
Лондон
Москва
Каир
Рио-де-Жанейро
Дели
Киев
1 /2
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
COVID-19 в Украине
9 666 случаев за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять