РФ готовится к защите с моря: что происходит в Крыму

Главной целью учения является отработка действий военных по обороне побережья от атак условного противника

РФ проводит военные учения с участием береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Крыму Россия проводит военные учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в военных учениях задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники.

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В соответствии с планом боевой подготовки, боевые расчеты БПКРК в полевых условиях проведут комплексное учение по оперативному нанесению ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей, уточняется в пресс-релизе.

"В ходе мероприятия боевые расчеты повысят навыки приведения комплексов к бою и выполнению норматива по смене стартовых позиций с повторным нанесением ракетных ударов из нового позиционного района", – сказано в сообщении.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".

Где базируются российские войска у границ с Украиной

12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских подразделений на границах, которые были открыты западными медиа с ноября 2021 года.

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Военные учения РФ