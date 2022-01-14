РФ готовится к защите с моря: что происходит в Крыму

В оккупированном Крыму Россия проводит военные учения. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Дивизионы мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов (БПКРК) "Бал" и "Бастион" ракетно-артиллерийского соединения Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) совершили механизированный марш на полигон Опук в Крыму", – говорится в сообщении.
Сообщается, что в военных учениях задействовано порядка 50 единиц военной и специальной техники.
В соответствии с планом боевой подготовки, боевые расчеты БПКРК в полевых условиях проведут комплексное учение по оперативному нанесению ракетных ударов методом электронных пусков по имитаторам надводных целей, уточняется в пресс-релизе.
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"В ходе мероприятия боевые расчеты повысят навыки приведения комплексов к бою и выполнению норматива по смене стартовых позиций с повторным нанесением ракетных ударов из нового позиционного района", – сказано в сообщении.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс может усилить присутствие на территории союзников на востоке в случае нападения РФ на Украину. Кроме того, он подчеркнул, что НАТО фиксирует дальнейшее присутствие российских войск на границе с Украиной. В связи с чем Россию призвали "немедленно осуществить деэскалацию ситуации вокруг Украины".
Где базируются российские войска у границ с Украиной
12 января была обнародована интерактивная карта, на которой указаны все данные о скоплении российских подразделений на границах, которые были открыты западными медиа с ноября 2021 года.
Военные учения РФ
- Накануне Россия объявила о начале учений с боевой стрельбой и танками недалеко от украинской границы. В учениях принимают участие 10 тысяч военнослужащих.
- 11 января издание The New York Times сообщило, что Россия усиливает свои войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами.
- 9 января Россия провела новые учения в оккупированном Крыму. Российские военные отработали навыки по уничтожению вражеских беспилотников.
- В декабре 2021 года военный флот России перекрыл судоходство на 70% акватории Азовского моря. Там РФ проводила стрельбы вблизи Мариуполя, Бердянска и Геническа.
- В сентябре 2021 в акватории Черного моря российские военные проводили масштабные учения. Тогда около 20 кораблей и судов обеспечения РФ провели ракетные и артиллерийские стрельбы.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что общая численность российских войск у границы может возрасти до 175 тысяч. По его словам, Россия постоянно пополняет войска и увеличивает свое присутствие в приграничном регионе.