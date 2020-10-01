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Россия и Армения тайно отработали "карабахский" сценарий: в СМИ попали секретные документы

1 октября, 16:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Волонтеры-расследователи не исключают, что Россия может вмешаться в боевые действия в Карабахе

Еще до начала противостояния в Нагорном Карабахе Россия и Армения отработали на совместных учениях в рамках ОДКБ военные действия на Кавказе.

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Об этом сообщает международное волонтерское разведывательное сообщество InformNapalm.

Расследователи утверждают, что к ним попали секретные документы Организации Договора о коллективной безопасности с грифом секретности за период сентябрь 2020 года.

"По нашим данным, за 14 дней до эскалации боевых действий между Азербайджаном и Арменией, Россия проводила с Арменией общие стратегические командно-штабные тренировки в рамках ОДКБ и рассматривала по легенде учений как ведение интенсивных информационных кампаний и информационного противоборства, так и варианты решительных силовых действий в кризисном регионе … Сейчас Россия притаилась, не исключено, что она может как "кинуть" своего союзника по ОДКБ (Армению. – Ред.), так и вмешаться в активные боевые действия на определенном этапе", – говорится в сообщении.

В InformNapalm также показали некий документ, по которому сложно определить, идет ли там речь о Нагорном Карабахе.

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Фото: InformNapalm

Фото: InformNapalm

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Напомним, что в ОДКБ входят Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Кыргызстан. Примечательно, что Азербайджан тоже был участником организации, но в 1999 году вышел оттуда.

Как сообщали новости "Сегодня", постоянный представитель Армении при ОДКБ Виктор Биягов на днях заявил, что Ереван готов позвать на помощь Россию, чтобы справиться с Азербайджаном.

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Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Россия Армения одкб InformNapalm

Источник: Сегодня

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