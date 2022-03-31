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Россия начала использовать аэропорт белорусского Бреста для обстрелов Украины

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31 марта, 04:04
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Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко заявил, что вопрос вторжения белорусских войск в нашу страну "отошел в сторону"
РФ использует аэропорт белорусского Бреста для обстрелов Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
РФ использует аэропорт белорусского Бреста для обстрелов Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты используют аэропорт города Брест в Беларуси для обстрелов Украины. Вопрос вторжения белорусских войск в нашу страну "отошел в сторону".

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире информационного марафона на украинских телеканалах.

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"Наступление из Беларуси уже фактически идет, только не белорусской армии. Более того, россияне начали использовать Брестский аэропорт, с которого начинаются обстрелы наших территорий", — отметил Денисенко.

Он считает, что вопрос вторжения белорусских войск в Украину "отошел в сторону". Денисенко заявил, что Александр Лукашенко не готов вводить сухопутные войска на территорию нашей страны.

"Но давление на Лукашенко со стороны России оказывается очень серьезным, поэтому отвергать такую вероятность пока нельзя", — добавил советник министра внутренних дел Украины.

Часть войск РФ, которые двигались в сторону Киева, идут в Беларусь — Пентагон

За последние сутки часть российских сил, которые двигались в сторону Киева, изменили направление, причем некоторые из них направлялись в Беларусь. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Министерства обороны США.

"Наша оценка была бы такой, как мы сказали вчера, что они собираются переоборудовать эти войска, пополнить их запасы и, вероятно, будут использовать их где-нибудь в Украине, но я не верю, что на этом этапе переоборудование происходит с какой-либо конкретизацией", – сказал спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге.

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По его словам, что если Россия серьезно относится к своему заявлению о деэскалации, она должна направить эти силы "в свой домашний гарнизон", и что российские силы все еще атакуют Киев "путем бомбардировки, артиллерийским огнем, а также авиаударов".

Роль Беларуси

"Самопровозглашенное руководство Республики Беларусь продолжает отрицать участие в войне против Украины, беспрепятственно предоставляя территории для размещения подразделений вооруженных сил российской федерации, аэродромную и транспортную сети, а также места расположения пусковых установок крылатых и баллистических ракет. В то же время в соответствии с международными правовыми актами, как агрессор может рассматриваться "страна, предоставляющая свое воздушное пространство, свою территорию для нанесения ударов по третьей стране", - говорится в сводке.

Также Беларусь предоставляет российским оккупантам возможность пользоваться сетью лечебных заведений на своей территории. В последние сутки в населенный пункт Наровля Гомельской области с территории Украины доставили большое количество раненых российских военнослужащих.

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Вертолеты Вертолеты
131
4
Танки Танки
605
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ББМ ББМ
1723
6
Артиллерия Артиллерия
305
7
Средства ПВО Средства ПВО
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