Росія почала використовувати аеропорт білоруського Бресту для обстрілів України

Російські окупанти використовують аеропорт міста Брест у Білорусі для обстрілу України. Питання вторгнення білоруських військ у нашу країну "відійшло вбік".
Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі інформаційного марафону на українських телеканалах.
"Наступ з Білорусі вже фактично йде, тільки не білоруської армії. Більше того, росіяни почали використовувати Брестський аеропорт, з якого розпочинаються обстріли наших територій", – зазначив Денисенко.
Він вважає, що питання вторгнення білоруських військ в Україну "відійшло вбік". Денисенко заявив, що Олександр Лукашенко не готовий запроваджувати сухопутні війська на територію нашої країни.
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"Але тиск на Лукашенка з боку Росії виявляється дуже серйозним, тому відкидати таку ймовірність поки що не можна", – додав радник міністра внутрішніх справ України.
Частина військ РФ, які рухалися у бік Києва, йдуть у Білорусь – Пентагон
За останню добу частина російських сил, які рухалися у бік Києва, змінили напрямок, причому деякі з них прямували до Білорусі. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Міністерства оборони США.
"Наша оцінка була б такою, як ми сказали вчора, що вони збираються переобладнати ці війська, поповнити їх запаси і, ймовірно, використовуватимуть їх десь в Україні, але я не вірю, що на цьому етапі переобладнання відбувається з будь-якою конкретизацією", – сказав речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу.
За його словами, якщо Росія серйозно ставиться до своєї заяви про деескалацію, вона повинна направити ці сили "в свій домашній гарнізон", і що російські сили все ще атакують Київ "шляхом бомбардування, артилерійським вогнем, а також авіаударів".
Роль Білорусі
"Самопроголошене керівництво Республіки Білорусь продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів збройних сил Російської Федерації, аеродромну та транспортну мережі, а також місця розташування пускових установок крилатих та балістичних ракет. У той же час, відповідно до міжнародних правових актів, як агресор може розглядатися "країна, яка надає свій повітряний простір, свою територію для завдання ударів по третій країні", – йдеться у зведенні.
Також Білорусь надає російським окупантам можливість користуватись мережею лікувальних закладів на своїй території. В останню добу до населеного пункту Наровля Гомельської області з території України було доставлено велику кількість поранених російських військовослужбовців.