Россия собралась напасть на Молдову – Гончаренко

Постепенно у нашего соседа и союзника Молдовы происходят процессы, напоминающие сценарий, который разыграл Кремль на Донбассе перед вторжением в Украину. Сейчас Тирасполь обратился к Кишиневу с требованием заключить двусторонний договор о добрососедстве. Понимая, чем в итоге это может закончится, Молдова готовится ввести военное положение.
Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей странице в телеграме.
Сообщение
"По моей информации, в Молдове 9-го марта могут ввести военное положение. Президентка Молдовы Майя Санду и высшее руководство Молдовы располагают информацией о том, что Россия готовится начать захватническую войну против Молдовы. Вероятность этого пока низка", – сообщил Гончаренко.
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В Кишиневе пока эту информацию не подтверждают. И даже факт подготовки к введению военного положения не обсуждается в обществе.
"Тревога немного есть, тем более мы видим, что происходит в Украине. Но понимания, зачем Молдова России – нет. Формально там конечно много граждан РФ. Но в реальности зачем им это? Разве что, чтобы получить сухопутный прямой коридор в Приднестровье, где стоит российская военная база", – рассказала "Сегодня" кишиневский журналист Наталья Сидорова.
Обстановка
- 5 марта Тирасполь призвал Кишинев заключить двусторонний договор о добрососедстве, потому что в ЕС непризнанное образование не хочет вступать.
- В Украине не исключают, что международный преступник Владимир Путин захочет перебросить к нам подразделения, расквартированные на российской военной базе в Приднестровье.
- Чтобы усложнить эту задачу 4 марта на границе Украины с непризнанным образованием Приднестровье был взорван мост.