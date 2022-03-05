Россия собралась напасть на Молдову – Гончаренко

Якобы в соседней стране готовятся ввести военное положение

Молдова прекрасно знает, что из себя представляет Россия / Коллаж "Сегодня"

Постепенно у нашего соседа и союзника Молдовы происходят процессы, напоминающие сценарий, который разыграл Кремль на Донбассе перед вторжением в Украину. Сейчас Тирасполь обратился к Кишиневу с требованием заключить двусторонний договор о добрососедстве. Понимая, чем в итоге это может закончится, Молдова готовится ввести военное положение.

Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко на своей странице в телеграме.

Реклама

Сообщение

"По моей информации, в Молдове 9-го марта могут ввести военное положение. Президентка Молдовы Майя Санду и высшее руководство Молдовы располагают информацией о том, что Россия готовится начать захватническую войну против Молдовы. Вероятность этого пока низка", – сообщил Гончаренко.

В Кишиневе пока эту информацию не подтверждают. И даже факт подготовки к введению военного положения не обсуждается в обществе.

Реклама

"Тревога немного есть, тем более мы видим, что происходит в Украине. Но понимания, зачем Молдова России – нет. Формально там конечно много граждан РФ. Но в реальности зачем им это? Разве что, чтобы получить сухопутный прямой коридор в Приднестровье, где стоит российская военная база", – рассказала "Сегодня" кишиневский журналист Наталья Сидорова.

Обстановка