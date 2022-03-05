Росія зібралася напасти на Молдову – Гончаренко

Поступово у нашого сусіда та союзника Молдови відбуваються процеси, що нагадують сценарій, який розіграв Кремль на Донбасі перед вторгненням до України. Наразі Тираспіль звернувся до Кишинева з вимогою укласти двосторонній договір про добросусідство. Розуміючи, чим це може закінчитися, Молдова готується запровадити військовий стан.
Про це заявив народний депутат України Олексій Гончаренко на своїй сторінці у телеграмі.
Повідомлення
"За моєю інформацією, у Молдові 9-го березня можуть запровадити військовий стан. Президентка Молдови Майя Санду і вище керівництво Молдови мають інформацію про те, що Росія готується розпочати загарбницьку війну проти Молдови. Імовірність цього поки що низька", – повідомив Гончаренко.
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У Кишиневі поки що цю інформацію не підтверджують. І навіть факт підготовки до запровадження воєнного стану не обговорюється у суспільстві.
"Тривога трохи є, тим більше ми бачимо, що відбувається в Україні. Але розуміння, навіщо Молдова Росії – ні. Формально там звичайно багато громадян РФ. Але насправді навіщо їм це? Хіба що щоб отримати сухопутний прямий коридор у Придністров'ї, де стоїть російська військова база", – розповіла "Сегодня" кишинівська журналістка Наталія Сидорова.
Обстановка
- 5 березня Тираспіль закликав Кишинів укласти двосторонній договір про добросусідство, тому що в ЄС невизнана освіта не хоче вступати.
- В Україні не виключають, що міжнародний злочинець Володимир Путін захоче перекинути до нас підрозділи, розквартовані на російській військовій базі у Придністров'ї.
- Щоб ускладнити це завдання 4 березня на кордоні України з невизнаною формуванням Придністров'я було підірвано міст.