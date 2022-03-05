Придністров'я не хоче в ЄС: невизнаний регіон зажадав незалежності

У Тирасполі хочуть отримати від Кишинева договір добросусідства

Не хочу менять еще советский герб на голубой флаг ЕС / Коллаж "Сегодня"

Схоже, Кремль вирішив втягнути у свої криваві ігри Молдову, яка на тлі війни в Україні 3 березня підписала заявку про вступ до Євросоюзу. Придністровський регіон Молдови, який не підконтрольний офіційному Кишиневу з 1990 року і контролюється Росією, вимагає від Молдови визнати його "незалежність".

Про це повідомляє агенція Regnum.

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Що відомо

"Розцінюємо подачу керівництвом Республіки Молдова заявки на членство в Європейському союзі як геополітичне рішення, що веде до зміни міжнародних кордонів та сфер впливу. Подання РМ заявки на вступ до ЕС в умовах багаторічного неврегульованого конфлікту між Придністров'ям та Молдовою, без урахування думок та поза рамками придністровською стороною, при повному ігноруванні обговорення цього питання у існуючих переговорних форматах, включаючи міжнародний майданчик "Постійної наради…", ставить остаточну точку у процесі врегулювання", – йдеться у заяві.

Тираспіль також закликав Кишинів укласти двосторонній договір про добросусідство.

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