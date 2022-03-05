Придністров'я не хоче в ЄС: невизнаний регіон зажадав незалежності

Схоже, Кремль вирішив втягнути у свої криваві ігри Молдову, яка на тлі війни в Україні 3 березня підписала заявку про вступ до Євросоюзу. Придністровський регіон Молдови, який не підконтрольний офіційному Кишиневу з 1990 року і контролюється Росією, вимагає від Молдови визнати його "незалежність".
Про це повідомляє агенція Regnum.
Що відомо
"Розцінюємо подачу керівництвом Республіки Молдова заявки на членство в Європейському союзі як геополітичне рішення, що веде до зміни міжнародних кордонів та сфер впливу. Подання РМ заявки на вступ до ЕС в умовах багаторічного неврегульованого конфлікту між Придністров'ям та Молдовою, без урахування думок та поза рамками придністровською стороною, при повному ігноруванні обговорення цього питання у існуючих переговорних форматах, включаючи міжнародний майданчик "Постійної наради…", ставить остаточну точку у процесі врегулювання", – йдеться у заяві.
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Тираспіль також закликав Кишинів укласти двосторонній договір про добросусідство.
Обстановка
- Зараз Молдова приймає у себе десятки тисяч біженців із України, що створює деякі проблеми. Ст рана виявилася неготовою до потоку сусідів, проте продовжує приймати українців.
- В Україні не виключають, що міжнародний злочинець Володимир Путін захоче перекинути до нас підрозділи, які прописані на російській військовій базі у Придністров'ї.
- Щоб ускладнити це завдання 4 березня на кордоні України з невизнаним формуванням Придністров'я було підірвано міст.