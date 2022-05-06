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Российские генералы боятся поражения. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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6 мая, 13:49
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Сайт "Сегодня" предлагает обзор мировых масс-медиа
Россия боится проиграть в войне с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"
Россия боится проиграть в войне с Украиной. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущие мировые СМИ продолжают освещать события в Украине. Издания обсуждают, что Германия поставит в нашу страну вооружение, а российские генералы боятся, что РФ проиграет войну.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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РФ ищет новых покупателей на свое сырье

The Wall Street Journal пишет, что Россия пытается найти новых покупателей на свое сырье из-за намерения Европы прекратить торговые связи с агрессором. Узкие места в инфраструктуре, большие дисконты и неопределенный спрос создают существенные проблемы для планов Кремля переориентировать маршруты продаж нефти и металлов на новые рынки.

США предоставили разведывательные данные, чтобы Украина потопила крейсер "Москва"

The Washington Post утверждает, что США предоставили разведывательные данные, которые помогли Украине потопить флагман российского Черноморского флота крейсера "Москва". Однако, несмотря на предоставление разведывательных данных о "Москве", Соединенные Штаты "предварительно не знали" о решении Украины нанести удар по военному кораблю.

Германия даст Украине вооружение

Reuters пишет, что Германия передаст Украине семь самоходных гаубиц, а также пять гаубиц, которые уже обещали голландцы. Обучение украинских военных по артиллерийскому вооружению может начаться на следующей неделе в Германии.

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Российские генералы боятся поражения

The Times пишет, что российские генералы уже обвиняют друг друга в "катастрофе" и боятся чисток, если военная кампания против Украины в конце концов обернется паническим отступлением. Военные начальники Генерального штаба могут стать козлами отпущения после неудачного вторжения Путина.

Разрекламированное оружие РФ не играет роли в войне против Украины

Der Spiegel пишет, что множество разрекламированных российских "высокотехнологичных вооружений", о которых заявляли годами, не играют никакой роли в войне против Украины. На рубеже тысячелетий Россия запустила масштабную программу модернизации российской армии. С тех пор российское руководство анонсирует одно военно-техническое нововведение за другим: супертанки, самолеты-невидимки, высокотехнологичные радиостанции – и именно то маневренное гиперзвуковое оружие. Но все это за 2 месяца реальной войны оказалось фикцией.

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Герої не вмирають!

Журналист-воин... Александр Махов – военкорр, добровольцем ушедший на фронт. Много лет работал на каналах «Украина» и «Украина 24» и освещал события на передовой. Был единственным журналистом на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. В перерыве между работой на фронте побывал в Антарктиде… Погиб от обстрелов оккупантов как воин ВСУ.

История героя
Непокоренные
Нильс Абрахамсон - гражданин Швеции, организатор волонтерской организации Ambulans Ukraine Donation. Продал свою парусную яхту, чтобы купить автомобили скорой помощи для Украины. За рулем одной из них он сам приехал в Тростянец - город, рядом с которым шли ожесточенные бои с оккупантами (Сумская обл.). Это спасло жизни сотням украинцев.
История героя
Хроника агрессии
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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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