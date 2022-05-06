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Російські генерали бояться поразки. Що пишуть західні ЗМІ про війну в Україні

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 травня, 13:49
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Росія боїться програти у війні з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"
Росія боїться програти у війні з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють, що Німеччина поставить у нашу країну озброєння, а російські генерали бояться, що РФ програє війну

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд світових масмедіа.

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РФ шукає нових покупців на свою сировину

The Wall Street Journal пише, що росія намагається знайти нових покупців на свою сировину через намір Європи припинити торгові зв'язки з агресором. Вузькі місця в інфраструктурі, великі дисконти та невизначений попит створюють суттєві проблеми для планів Кремля переорієнтувати маршрути продажу нафти та металів на нові ринки.

США надали розвідувальні дані, щоб Україна потопила крейсер "Москва"

The Washington Post стверджує, що США надали розвідувальні дані, які допомогли Україні потопити флагман російського Чорноморського флоту крейсер "Москва". Однак незважаючи на надання розвідувальних даних про "Москву", Сполучені Штати "попередньо не знали" про рішення України завдати удару по військовому кораблю.

Німеччина дасть Україні озброєння

Reuters пише, що Німеччина передасть Україні сім самохідних гаубиць, а також п'ять гаубиць, які вже обіцяли голландці. Навчання українських військових з артилерійського озброєння може розпочатися наступного тижня в Німеччині.

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Російські генерали бояться поразки

The Times пише, що російські генерали вже звинувачують один одного у "катастрофі" і бояться чисток, якщо військова кампанія проти України зрештою обернеться в панічний відступ. Військові начальники Генерального штабу можуть стати козлами відпущення після невдалого вторгнення Путіна.

Розрекламована зброя РФ не відіграє ролі у війні проти України

Der Spiegel пише, що багато розрекламованої російської "високотехнологічної зброї", про яку заявлялося роками, не відіграє жодної ролі у війні проти Україні. На рубежі тисячоліть росія запустила масштабну програму модернізації російської армії. Відтоді російське керівництво анонсує одне військово-технічне нововведення за іншим: супертанки, літаки-невидимки, високотехнологічні радіостанції — і саме та маневрена гіперзвукова зброя. Але все це за 2 місяці реальної війни виявилося фікцією.

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Герої не вмирають!

Журналіст-воїн… Олександр Махов – воєнкор, який добровольцем пішов на фронт. Багато років працював на каналах «Україна» та «Україна 24» і висвітлював події на передовій. Був єдиним журналістом на борту літака, що проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. В перерві між роботою на фронті відвідав Антарктиду… Загинув від обстрілів окупантів як воїн ЗСУ. Герої не вмирають!

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Нескорені
Нільс Абрахамсон – громадянин Швеції, організатор волонтерської організації Ambulans Ukraine Donation. Продав свою вітрильну яхту, щоб купити автомобілі швидкої допомоги для України. За кермом однієї з них він сам приїхав у Тростянець – місто, поряд з яким точилися запеклі бої з окупантами (Сумська обл.). Це врятувало життя сотням українців.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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