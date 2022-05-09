Сам виноват – власти Польши отреагировали на облитого краской посла России

Протестующих против войны в Украине наказывать не будут

Граждане Украины имеют право на эмоции по отношению к представителям страны-агрессора / Коллаж "Сегодня"

Польские власти озвучили свою позицию по поводу инцидента с послом России в этой стране во время возложения им цветов на кладбище советских солдат в Варшаве. Вкратце позиция звучит так "сам виноват" и, соответственно, никто не будет нести наказание за инцидент.

Это следует из сообщений министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминского, опубликованных в его твитере.

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Мнение министра

"Польские власти не рекомендовали российскому послу возлагать цветы 9 мая в Варшаве. Полиция разрешила послу благополучно покинуть место происшествия. Собрание противников российской агрессии против Украины, где каждый день совершается преступление геноцида, было законным. Эмоции участниц акции – украинок, мужья которых мужественно сражаются на защите родины, – понятны", - написал польский министр.

Зато Россия подготовила ответ. Как сообщают пропагандистские СМИ, Москва собирается отозвать своего посла из Польши и выслать посла Польши из своей страны.

Как празднуют

9 мая днем посла РФ Сергея Андреева облили красной краской, когда он пытался возложить цветы на могилы советских солдат. Российскому дипломату досталось в знак протеста против развязанной РФ войны в Украине.

В Кишиневе (Молдова) началась драка на пророссийском митинге в честь 9 мая после того, как в толпе кто-то крикнул "Слава Украине!".

В Херсоне, Скадовске, Каховке, Геническе и других оккупированных населенных пунктах Украины российские военные также устроили "празднование" 9 мая. Прямо сейчас там проходят шествия "Бессмертного полка", возложения цветов и пророссийские митинги с советскими флагами и песнями.