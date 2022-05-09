Сам винен – влада Польщі відреагувала на облитого фарбою посла Росії

Протестувальників проти війни в Україні не каратимуть

Громадяни України мають право на емоції щодо представників країни-агресора / Колаж "Сьогодні"

Польська влада озвучила свою позицію з приводу інциденту із послом Росії у цій країні під час покладання ним квітів на цвинтарі радянських солдатів у Варшаві. Коротко позиція звучить так "сам винен" і, відповідно, ніхто не нестиме покарання за інцидент.

Це випливає з повідомлень міністра внутрішніх справ та адміністрації Маріуша Камінського, опублікованих у його твітері .

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Думка міністра

"Польська влада не рекомендувала російському послу покладати квіти 9 травня у Варшаві. Поліція дозволила послу благополучно залишити місце події. Збори супротивників російської агресії проти України, де кожен день вчиняється злочин геноциду, були законними. Емоції учасниць акції українок, чоловіки яких захищають батьківщину, зрозумілі", – написав польський міністр.

Натомість Росія підготувала відповідь. Як повідомляють пропагандистські ЗМІ, Москва має намір відкликати свого посла із Польщі та вислати посла Польщі зі своєї країни.

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