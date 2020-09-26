Сайт гостелевидения Беларуси взломали и показали кадры избиения протестующих

Взлом сайта взяли на себя "Кибер-партизаны"

На странице Белорусской государственной телерадиокомпании онлайн-трансляция вечерних новостей была прервана роликами c избиениями и задержаниями протестующих силовиками после президентских выборов в Беларуси.

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Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Видео запустили во время интервью и. о. министра здравоохранения Дмитрия Пиневича о коронавирусе в стране.

"Дмитрий Пиневич в интервью рассказывал о заболеваемости COVID-19 в Беларуси, когда трансляция на сайте Белтелерадиокомпании была прервана. Вместо этого появились ролики об избиении и задержании протестующих – кадры телеканала "Настоящее время", телеграм-канала Nexta, Onliner, TUT.BY", – сообщает издание.

Взломали сайт Белорусской гостелерадиокомпании

В то же время в телеграм-канале "Кибер-партизаны" появилось сообщение, что "если Белтелерадиокомпания не хочет показывать людям правду – ее покажем мы".

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Издание сообщает, что позже сайт гостелевидения tvr.by перестал открываться, но трансляция новостей по ТВ не прерывалась.

Такими же роликами была прервана и онлайн-трансляция на сайте телеканала ОНТ, после чего там также прекратилось онлайн-вещание.

Напомним, ранее мы сообщали, что анонимные хакеры "Кибер-Партизаны" взломали сайт Академии Министерства внутренних дел и разместили там сообщение.

3 сентября хакеры взломали сайт белорусского МВД, "объявив в розыск" главу ведомства Юрия Караева и президента Александра Лукашенко, который "обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь".

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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