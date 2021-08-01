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Штамм "Дельта" атакует Азию: в странах фиксируют рекордное число заболевших

1 августа 2021 13:58

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Некоторые страны региона объявили о рекордном количестве случаев заражения COVID-19

Коронавирус в Азии. Коллаж: "Сегодня"

Коронавирус в Азии. Коллаж: "Сегодня" / Фото: REUTERS

В азиатских странах фиксируют рекордное количество инфицированных коронавирусом. В первую очередь это связано с распространением штамма "Дельта".

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Об этом сообщает Reuters.

В Токио объявили о рекордном количестве заражений – 4058 случаев за последние сутки. Организаторы Олимпиады сообщили о 21 новом случае COVID-19, так их общее число достигло 241.

В то же время и в Малайзии зафиксировали рекордное число заболевших – 17 786 случаев коронавируса.

Таиланд также заявил о ежедневном рекордном количестве 18 912 новых случаев заражения коронавирусом. В стране также зарегистрировано 178 новых смертей, что также является ежедневным рекордом.

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Правительство заявило, что на вариант Delta приходится более 60% случаев в стране и 80% случаев в Бангкоке.

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Напомним, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта". Во вторник в Киеве умер один из госпитализированных с "Дельта"-штаммом COVID-19 пациентов Александровской больницы. Четверо из шести заразившихся новым опасным вариантом коронавируса ранее вернулись из России.

Во Львовской области обнаружили три случая заболевания COVID-19, вызванных штаммом "Дельта".

Мы также писали, что "Дельта"-штамм вытесняет обычный коронавирус – в США и Германии мутировавший штамм является доминирующим.

Все подробности в спецтеме Коронавирус NEW: штамм Дельта

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