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Штам "Дельта" атакує Азію: у країнах фіксують рекордну кількість хворих

1 серпня 2021 13:58

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Деякі країни регіону оголосили про рекордну кількість випадків зараження COVID-19

Коронавірус в Азії. Колаж: "Сьогодні"

Коронавірус в Азії. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

В азіатських країнах фіксують рекордну кількість інфікованих коронавірусом. Насамперед це пов'язано з поширенням штаму "Дельта".

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Про це повідомляє Reuters.

У Токіо оголосили про рекордну кількість заражень – 4058 випадків за останню добу. Організатори Олімпіади повідомили про 21 новий випадок COVID-19, так їх загальне число досягло 241.

Водночас і в Малайзії зафіксували рекордну кількість хворих – 17 786 випадків коронавірусу.

Таїланд також заявив про щоденне рекордну кількість 18 912 нових випадків зараження коронавірусом. В країні також зареєстровано 178 нових смертей, що також є щоденним рекордом.

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Уряд заявив, що на варіант Delta припадає понад 60% випадків в країні і 80% випадків в Бангкоку.

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Нагадаємо, що в Україні вже зафіксована перша смерть від нового штаму коронавируса "Дельта". У вівторок в Києві помер один з госпіталізованих з "Дельта"-штаммом COVID-19 пацієнтів Олександрівської лікарні. Четверо з шести заразилися новим небезпечним варіантом коронавірусу раніше повернулися з Росії.

У Львівській області виявили три випадки захворювання COVID-19, викликаних штамом "Дельта".

Ми також писали, що "Дельта" -штамм витісняє звичайний коронавірус – в США і Німеччині мутований штам є домінуючим.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта

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