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Швейцария закроет воздушное пространство из-за встречи Байдена и Путина

11 июня 2021 11:20

Виталий Семченко Виталий Семченко

Власти также могут привлечь вооруженные силы страны к обеспечению безопасности в Женеве во время саммита

Швейцария закроет воздушное пространство из-за Путина и Байдена. Фото: коллаж "Сегодня"

Швейцария закроет воздушное пространство из-за Путина и Байдена. Фото: коллаж "Сегодня"

Власти Швейцарии намерены закрыть часть воздушного пространства страны на время саммита президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

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Об этом сообщает пресс-служба швейцарского правительства.

"На заседании 11 июня Федеральный совет одобрил временное ограничение на использование воздушного пространства во время встречи президента Байдена и президента Путина с 15 по 17 июня 2021 года в Женеве", – сказано в заявлении.

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Кроме того, власти могут привлечь вооруженные силы страны к обеспечению безопасности в Женеве во время саммита. А полиция на время мероприятия будет использовать несколько единиц бронетехники.

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Отметим, что встреча лидеров США и России состоится 16 июня в Женеве. Мероприятие пройдет на старинной вилле La Grange.

Как сообщалось ранее, незадолго до саммита Джо Байденпереговорил по телефону со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским и заверил его в неизменной поддержке Украины.

Все подробности в спецтеме Встреча Байдена и Путина: все подробности

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