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Слезоточивый газ и удушающие приемы: ОМОН снова задерживает белорусов (фото, видео)

20 сентября, 17:06

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Спецназ снова применяет силу против мирных протестующих в Беларуси

В Беларуси, где проходит очередная волна антиправительственных протестов, начались новые задержания демонстрантов.

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В частности, как сообщает TUT.by, участников акций задерживают в Бресте, Гомеле, Гродно и других городах.

По предварительным оценкам, на данный момент задержаны порядка нескольких десятков протестующих. При этом силовики опять применяют против них слезоточивый газ.

На нескольких видео видно, как брутально задерживали демонстрантов. В частности, в Гродно мужчины в балаклавах и шлемах разбили окно автомобиля с мужчиной внутри, выволокли его наружу и надели наручники.

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На другом видео омоновец, грубо захватив мужчину со спины, зажал и ему рот и отволок в микроавтобус с затемненными окнами. Инцидент также произошел в Гродно.

Тем временем возле стелы "Минск – город герой" в центре белорусской столицы собралось уже порядка 10 тысяч человек, но колонны протестующих продолжают стягиваться на место сбора протеста.

Напомним, ранее сообщалось, что перед протестами на улицах Минска заметили военных и армейскую технику.

Напомним, что белорусы с 9 августа протестуют против 26-летнего правления своего президента Александра Лукашенко. Власть бросила против демонстрантов силовиков, которые применяют спецсредства, а количество задержанных исчисляется тысячами. На этом фоне оппозиция передала ряду стран, в том числе ЕС и Украине, черный список силовиков, причастных к издевательствам.

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