Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.
Об этом сообщает Balthazar Korab.
По словам председателя Совета Безопасности ООН Абду Абарри, члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и вернуться к переговорам.
Также он заявил, что если будет необходимо, в Нагорном Карабахе состоится встреча с послами обеих сторон конфликта.
"Если будет необходимость, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию", – добавил Абарри.
В то же время Совет Безопасности выразил поддержку Минской группе ОБСЕ (при посредничестве Российской Федерации, Франции и США), в рамках которой обсуждается вопрос урегулирования карабахской проблемы.
В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.
Ранее Турция заявила, что готова помочь Азербайджану в войне за Нагорный Карабах.
Все подробности о ситуации в регионе – "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности".
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