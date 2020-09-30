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Совбез ООН призвал Армению и Азербайджан сесть за стол переговоров

30 сентября, 02:26

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Нагорном Карабахе может состояться встреча с послами обеих сторон конфликта

Совет Безопасности ООН призвал Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.

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Об этом сообщает Balthazar Korab.

По словам председателя Совета Безопасности ООН Абду Абарри, члены СБ ООН поддерживают обращенный к сторонам конфликта призыв генерального секретаря незамедлительно прекратить боевые действия, снизить напряженность и вернуться к переговорам.

Также он заявил, что если будет необходимо, в Нагорном Карабахе состоится встреча с послами обеих сторон конфликта.

"Если будет необходимость, мы будем разговаривать с обоими послами, чтобы они могли прийти к взаимопониманию", – добавил Абарри.

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В то же время Совет Безопасности выразил поддержку Минской группе ОБСЕ (при посредничестве Российской Федерации, Франции и США), в рамках которой обсуждается вопрос урегулирования карабахской проблемы.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация.

Ранее Турция заявила, что готова помочь Азербайджану в войне за Нагорный Карабах.

Все подробности о ситуации в регионе – "Что происходит в Нагорном Карабахе – главные подробности".

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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