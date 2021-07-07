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Спустя три месяца. Судно Ever Given покидает Суэцкий канал

7 июля 2021 14:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Контейнеровоз в течение 107 дней стоял в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала

Контейнеровоз Ever Given. Фото: REUTERS/AS

Контейнеровоз Ever Given. Фото: REUTERS/AS

Контейнеровоз Ever Given, который в марте на шесть дней блокировал судоходство через Суэцкий канал, начал движение по водной артерии. Он двинулся в сторону Средиземного моря со скоростью 9 морских узлов (примерно 16,6 км/ч), чтобы продолжить начатый еще в марте путь в Роттердам.

Об этом сообщает AFP.

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Судно, на которое был наложен арест, в течение 107 дней стояло в районе Большого и Малого Горьких озер между двумя отрезками канала. Накануне суд по экономическим и хозяйственным вопросам официально снял арест с контейнеровоза.

Управление Суэцкого канала и владелец контейнеровоза Ever Given смогли после трех месяцев сложных переговоров урегулировать кризис по взаимному согласию. Стороны договорились о финансовой компенсации в размере 540 миллионов долларов.

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В ближайшее время состоится церемония подписания мирового соглашения между администрацией канала и компанией-судовладельцем.

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Напомним, инцидент произошел 23 марта. В южной части Суэцкого канала сел на мель контейнеровоз MV Ever Given. Спасательная операция длилась почти неделю. Утром 29 марта судно удалось снять с мели.

Контейнеровоз следовал из Китая в Роттердам. Он заблокировал движение через канал в обе стороны, образовался затор более чем из 230 судов. Тайваньская компания Evergreen сообщила, что инцидент произошел из-за погодных условий: в результате сильного порыва ветра судно отклонилось от курса и село на мель. Пострадавших нет.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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