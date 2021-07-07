Через три місяці. Судно Ever Given залишає Суецький канал

Контейнеровоз Ever Given. Фото: REUTERS/AS

Контейнеровоз Ever Given, який у березні на шість днів блокував судноплавство через Суецький канал, почав рух по водній артерії. Він рушив у бік Середземного моря зі швидкістю 9 морських вузлів (приблизно 16,6 км/год), щоб продовжити розпочатий ще у березні шлях в Роттердам.

Про це повідомляє AFP.

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Арештоване судно упродовж 107 днів стояло поблизу Великого та Малого Гіркого озера між двома відрізками каналу. Напередодні суд з економічних і господарських питань офіційно зняв арешт з контейнеровоза.

Управління Суецького каналу і власник контейнеровоза Ever Given змогли після трьох місяців складних переговорів врегулювати кризу за взаємною згодою. Сторони домовилися про фінансову компенсацію у розмірі 540 мільйонів доларів.

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Найближчим часом відбудеться церемонія підписання мирової угоди між адміністрацією каналу і компанією-судновласником.

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Нагадаємо, інцидент стався 23 березня. У південній частині Суецького каналу сів на мілину контейнеровоз MV Ever Given. Рятувальна операція тривала майже тиждень. Вранці 29 березня судно вдалося зняти з мілини.

Контейнеровоз ішов з Китаю в Роттердам. Він заблокував рух через канал в обидва боки, утворився затор більш ніж з 230 суден. Тайванська компанія Evergreen повідомила, що інцидент стався через погодні умови: сильним поривом вітру судно відхилило від курсу, і воно сіло на мілину. Потерпілих немає.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: