Столицу ЮАР охватил сильный пожар, людей эвакуируют (фото, видео)

При пожаре в библиотеке Кейптаунского университета сгорели ценные издания, в том числе первые иллюстрации к "Книге джунглей" Киплинга

В Южно-Африканской Республике второй день бушует огненый ад. Вспыхнувший накануне лесной пожар перекинулся на столицу страны Кейптаун, людей эвакуируют.

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Об этом в частности сообщает BBC.

/ Фото: REUTERS

Пожар вспыхнул в воскресенье утром возле мемориала политика Сесила Родса в районе Столовой горы и быстро распространился на город.

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/ Фото: REUTERS

В частности горел Кейптаунский университет – особенно сильно пострадала его библиотека, где хранится много раритетных материалов. Так огонь уничтожил первые иллюстрации к "Книге джунглей" Редьярда Киплинга.

/ Фото: REUTERS

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С огнем, раздуваемым сильным вестром борятся около 250 пожарных, также используют вертолеты, но их работа затруднена из-за сильного задымления.

/ Фото: REUTERS В тренде Шпионский скандал: Чехия нашла способ, как наказать Россию за взрывы

Южноафриканские спасатели эвакуировали три 17-этажных жилых дома в престижном пригороде Кейптауна.

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"Пожар еще не удалось локализировать. В настоящее время ветер является основным фактором, способствующим этому", – говорится в заявлении городских властей.

Отмечается, что район Столовой горы подвержен пожарам из-за своей растительности, но это первый раз, когда он перекинулся на соседний университет, поэтому власти подозревают поджог и даже уже задержали подозреваемого.

/ Фото: REUTERS

Напомним, в октябре прошлого года спасатели и жители Танзании три дня боролись с пожаром, который охватил склоны горы Килиманджаро – самой высокой точки Африки.

Мы также сообщали, что в марте на Закарпатье спасатели ликвидировали масштабный пожар в селе Теребля Тячевского района. Там горели сразу несколько многоэтажных жилых домов.

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