Супруга Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике (фото)

В предыдущий раз ее видели в январе прошлого года

Супруга лидера КНДР Ким Чен Ына Ли Соль Чжу впервые за год появилась на публике. Пара посетила праздничный концерт в честь Дня Звезды (праздник посвящен дню рождения второго лидера КНДР, покойного отца Ким Чен Ына Ким Чен Ира).

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Об этом сообщает северокорейское государственное информагентство ЦТАК.

Мероприятие прошло в художественном театре "Мансудэ" в Пхеньяне.

Фото: ЦТАК

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В предыдущий раз государственные издания КНДР сообщали о Ли Соль Чжу 25 января 2020 года, когда она с супругом отправилась в театр в Пхеньяне на новогоднее представление. Из-за отсутствия жены лидера Северной Кореи в южнокорейской прессе заговорили о ее исчезновении.

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Фото: ЦТАК

Газета правящей партии также сообщила, что после концерта супруги посетили Дворец Солнца, в котором находятся забальзамированные тела Ким Чен Ира и основателя Северной Кореи Ким Ир Сен.

Ранее мы сообщали, что Ким Чен Ын стал генсеком Трудовой партии КНДР.

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Также напомним, Ким Чен Ын заявил о сокрушительном провале КНДР в экономике.

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