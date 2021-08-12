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Талибы заявили о захвате центра Герата и Кандагара

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
12 августа, 19:05
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Герат – это третий по величине город Афганистана, Кандагар – второй
Войска в Афганистане. Фото: коллаж "Сегодня"
Войска в Афганистане. Фото: коллаж "Сегодня"

В Афганистане талибы взяли под контроль центр Герата, а также Кандагара (второй по величине город Афганистана). Официальные власти пока не подтвердили эту информацию, но она уже активно обсуждается местными жителями в социальных сетях.

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Об этом сообщает "Sputnik Афганистан".

Кроме того, как написал пресс-секретарь исламистского движения Забихулла Муджахид, талибы заявили о взятии под контроль второго (после Кабула) по величине города Афганистана – Кандагара.

"Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов", – написал он.

Сообщение Забихуллы Муджахид. Фото: скрин
Сообщение Забихуллы Муджахид. Фото: скрин

Что происходит

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Военно-политическая ситуация обострилась в Афганистане в июне на фоне вывода американских войск.

Правительственные военные стараются сдержать натиск боевиков, однако, согласно официальным данным, под контроль талибов перешло более 200 уездов из 398.

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