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Таліби заявили про захоплення центру Герата та Кандагара

Ольга Кравченко Ольга Кравченко редактор розділу Київ
12 серпня, 19:05
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Герат – це третє за величиною місто Афганістану, Кандагар – друге
Війська в Афганістані. Фото: колаж "Сьогодні"
Війська в Афганістані. Фото: колаж "Сьогодні"

В Афганістані таліби взяли під контроль центр Герата, а також Кандагара (друге за величиною місто Афганістану). Офіційна влада поки не підтвердила цю інформацію, але вона вже активно обговорюється місцевими жителями в соціальних мережах.

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Про це повідомляє "Sputnik Афганістан".

Крім того, як написав прес-секретар ісламістського руху Забіхула Муджахід, таліби заявили про взяття під контроль другого (після Кабула) за величиною міста Афганістану – Кандагара.

"Кандагар під повним контролем. Моджахеди вийшли на площу Шехідів", – написав він.

Повідомлення Забіхула Муджахід. Фото: скрін
Повідомлення Забіхула Муджахід. Фото: скрін

Що відбувається

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Військово-політична ситуація загострилася в Афганістані в червні на тлі виведення американських військ.

Урядові військові намагаються стримати натиск бойовиків, проте, згідно з офіційними даними, під контроль талібів перейшло понад 200 повітів з 398.

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