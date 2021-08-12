Таліби заявили про захоплення центру Герата та Кандагара

Герат – це третє за величиною місто Афганістану, Кандагар – друге

Війська в Афганістані. Фото: колаж "Сьогодні"

В Афганістані таліби взяли під контроль центр Герата, а також Кандагара (друге за величиною місто Афганістану). Офіційна влада поки не підтвердила цю інформацію, але вона вже активно обговорюється місцевими жителями в соціальних мережах.

Реклама

Про це повідомляє "Sputnik Афганістан".

Крім того, як написав прес-секретар ісламістського руху Забіхула Муджахід, таліби заявили про взяття під контроль другого (після Кабула) за величиною міста Афганістану – Кандагара.

"Кандагар під повним контролем. Моджахеди вийшли на площу Шехідів", – написав він.

Повідомлення Забіхула Муджахід. Фото: скрін

Що відбувається

Реклама

Військово-політична ситуація загострилася в Афганістані в червні на тлі виведення американських військ.

Урядові військові намагаються стримати натиск бойовиків, проте, згідно з офіційними даними, під контроль талібів перейшло понад 200 повітів з 398.

Раніше ми писали, що: