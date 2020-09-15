Таможня Беларуси проверяет, нет ли в "Гарри Поттере" призывов к свержению Лукашенко

В Беларуси, где продолжаются аресты активистов, таможня проверяет, нет ли в "Гарри Поттере" призывов к свержению власти в стране. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на издательство "Янушкевич".
Так, в издательстве сообщили, что белорусская таможня обратилась к ним с просьбой письменно подтвердить факт, что в книге "Гарри Поттер и Тайная комната" нет призывов к свержению существующей власти в Республике Беларусь.
"Да, мы действительно получили такое письмо. Книгу мы печатали за рубежом, в ведомстве попросили подтвердить, что ничего такого там нет", - сообщили в издательстве.
Пока тираж книги не пропускают в Беларусь.
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"Надеемся, что после нашего письма, это произойдет", - сообщили в издательстве.
Как известно, массовые протесты и забастовки в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым 80% голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Люди считают реальным победителем президентской гонки Светлану Тихановскую.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, если власти Беларуси откажутся от диалога с протестующими, то страна может получить свой Майдан.
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