Українська
$ 28
33,25
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

Таможня Беларуси проверяет, нет ли в "Гарри Поттере" призывов к свержению Лукашенко

15 сентября, 17:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Пока тираж книги не пропускают в страну

В Беларуси, где продолжаются аресты активистов, таможня проверяет, нет ли в "Гарри Поттере" призывов к свержению власти в стране. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на издательство "Янушкевич".

Реклама

Так, в издательстве сообщили, что белорусская таможня обратилась к ним с просьбой письменно подтвердить факт, что в книге "Гарри Поттер и Тайная комната" нет призывов к свержению существующей власти в Республике Беларусь.

"Да, мы действительно получили такое письмо. Книгу мы печатали за рубежом, в ведомстве попросили подтвердить, что ничего такого там нет", - сообщили в издательстве.

Пока тираж книги не пропускают в Беларусь.

Читайте также: В Минске ОМОН и "зеленые человечки" разогнали Женский марш: фото и видео

В тренде
В Польше у экс-главы "Укравтодора" нашли тайники с миллионом евро – СМИ
Реклама

"Надеемся, что после нашего письма, это произойдет", - сообщили в издательстве.

Как известно, массовые протесты и забастовки в Беларуси начались после объявления предварительных результатов выборов, согласно которым 80% голосов получил действующий президент Александр Лукашенко. Люди считают реальным победителем президентской гонки Светлану Тихановскую.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, если власти Беларуси откажутся от диалога с протестующими, то страна может получить свой Майдан.

Возле ТЦ "Арена-Сити" 13 сентября в Минске

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Беларусь Гарри Поттер Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении Зеленского
Лукашенко рассказал о просьбе Путина в отношении ЗеленскогоПолитика
Итоги
Итоги "нормандской встречи": о чем договорились стороны и пошла ли Украина на уступки боевикамПолитика
В центре Минска возводят баррикады
В центре Минска возводят баррикадыДругие страны
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении Украины
Экс-президент Польши рассказал, что его поразило при первом посещении УкраиныДругие страны
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что
Похищение Марии Колесниковой: где содержат и что "шьют" противнице ЛукашенкоПолитика
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к Путину
Дипломатическое унижение: эксперт указал на особенности визита Лукашенко к ПутинуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять