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Тихановская "хочет верить", что военного вмешательства РФ в Беларуси не будет

14 сентября, 21:02

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Лидер белорусской оппозиции посетовала на "переход Путина на сторону диктатора"

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская "хочет верить", что военное вмешательство России, как в Украине, в Беларуси невозможно. Об этом она заявила в интервью французскому телеканалу France 24.

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"Я хочу верить, что это невозможно. Потому что прежде всего это политический кризис. Это наше внутреннее дело, это наша борьба против конкретного человека, здесь нет речи о каких-либо границах. И наш протест абсолютно мирный, поэтому нет необходимости помогать ему (Лукашенко. – Ред.)", – сказала она.

Тихановская также выразила сожаление по поводу встречи в понедельник президента России Владимира Путина с Александром Лукашенко в Сочи.

"Нам очень жаль, что господин Путин переходит на сторону диктатора, а не на сторону белорусского народа", – сказала она.

Оппозиционерка призвала режим не участвовать в кровавой эскалации и назвала отставку Лукашенко с поста президента предварительным условием для организации свободных и прозрачных выборов.

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"Мы хотим другую страну, мы хотим другого президента", – подчеркнула Тихановская.

Напомним, Светлана Тихановская считает, что выделение Россией госкредита в 1,5 млрд долларов, о котором заявил президент РФ Владимир Путин в Сочи, только продлит агонию власти его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

14 сентября в Сочи состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с Александром Лукашенко, где обсудили ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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Россия протесты Беларусь военная агрессия Светлана Тихановская
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