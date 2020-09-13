Тихари, титушки и ОМОН: в Беларуси на митингах задержаны уже 250 человек (фото и видео)

В Беларуси больше месяца продолжаются митинги противников президента Александра Лукашенко. Вот и в воскресенье, 13 сентября, в ряде крупнейших городов прошли "Марши солидарности", которые силовики попытались подавить, массово задерживая активистов.

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В МВД республики заявили, что по состоянию на 15:00 (время совпадает с киевским) зафиксировано 17 очагов протестной направленности. В различных районах столицы Беларуси задержаны около 250 человек. Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированную в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного.

Что сейчас происходит в Беларуси, рассказывает издание TUT.by.

В Минске силовики попытались разделить колонну протестующих на подступах к площади Победы, после чего начали разгон.

Видео: tut.by

Несколько тысяч человек собрались на проспекте Победителей и скандировали: "Это наш город!" К ним со всех сторон подтягивались другие демонстранты. Вдоль проспекта ездили автозаки, автобусы без номеров (поехали в сторону Дворца спорта). Из автозаков выскочили бойцы, люди разбежались, нырнули во дворы.

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На вход и выход были закрыты станции метро в центре столицы: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская". Поезда на этих станциях следуют без остановки.

В Гродно на улице Советской собралось, по оценке журналиста TUT.BY, около тысячи человек. Они скандируют "Жыве Беларусь!" и "Верым, можам, пераможам!", поют и аплодируют.

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А вот так выглядели задержания в Гродно. Задержано несколько десятков человек.

В Витебске "Марш солидарности" начался от Ледового дворца. Колонна из 100-150 человек прошла по проспекту Строителей. Люди несли БЧБ-флаги, скандировали: "Далучайся!", "Верым, можам, пераможам!"

В центре Лиды также проходит митинг: люди скандируют "Жыве Беларусь!", проезжающие машины сигналят в знак поддержки. У многих участников акции были довольно креативные плакаты:

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В Бресте около 50 человек собралось возле памятника 1000-летию города. Люди стояли, общались, скандировали "Жыве Беларусь!". Некоторые пришли с бело-красно-белыми флагами. Проезжающие автомобили сигналили в поддержку собравшихся. Позже более многочисленная колонна прошла по центру города.

В Могилеве колонна с флагами, плакатами и музыкой прошла от "Атриума" до улицы Пионерской. На площади Звезд их снимала на видео милиция, рядом с людьми с камерами дежурили омоновцы. Протестующие скандировали: "Сколько стоит совесть?" Позже в центре города милиция брутально разгоняла собирающихся на мирную акцию.

Чтобы пресечь протесты, власти выставили заслоны силовиков – ОМОНа и военных в форме, а также выпустили на улицы переодетых в гражданское сотрудников внутренних дел – так называемых тихарей, которые помогают задерживать активистов, и "титушек", нападающих на мирных граждан и отнимающих БЧБ-флаги.

Напомним, днем ранее, 12 сентября, в Минске ОМОН и "зеленые человечки" разогнали "Женский марш".

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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