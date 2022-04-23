Мир
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚔ Битва за Донбасс ⚓ Блокада Мариуполя ✝ Пасха-2022 📉 Санкции против России
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Мировые новости Другие страны

Турция закрыла небо для российских самолетов, которые летят в Сирию

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 апреля, 21:12
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об этом российскому лидеру Владимиру Путину
Воздушное пространство над Турцией для РФ закрыто
Воздушное пространство над Турцией для РФ закрыто / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама

"Мы закрыли воздушное пространство для российских военных и даже гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Мы выдавали разрешение на три месяца. Разрешение заканчивается в апреле", – сказал он турецким журналистам в ходе турне в страны Латинской Америки.

По словам министра, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об этом российскому лидеру Владимиру Путину, после чего полеты были приостановлены.

Украина за сутки нанесла РФ больше потерь, чем та получила за 8 лет войны в Сирии

За сутки в Украине Россия понесла больше потерь, нежели за восемь лет войны в Сирии.

Реклама

"Несмотря на превосходство в вооружении и численности, Украина за 24 часа нанесла РФ больше потерь, чем Россия понесла за восемь лет боев в Сирии", – пишет издание.

Отмечается, что украинские противотанковые средства оказали серьезное сопротивление наступлению РФ на севере и востоке.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Украинцы за границей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 10:00 23 апреля
1
Личный состав 21 600
Личный состав
2
Самолеты 177
Самолеты
3
Вертолеты 154
Вертолеты
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артиллерия 403
Артиллерия
7
Средства ПВО 69
Средства ПВО
8
РСЗО 143
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1543
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Игорь Дыкун – младший лейтенант 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. С 2014-го находится в горячих точках российско-украинской войны. Неоднократно был ранен, но всегда возвращался в строй. В бою под Ирпенем 27-летний офицер проявил героизм: собственноручно уничтожил более десяти оккупантов и взорвал БМД врага, чем спас побратимов от удара с тыла. Герой Украины.
Слава Україні!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять