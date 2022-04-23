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Туреччина закрила небо для російських літаків, що летять до Сирії

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23 квітня, 21:12
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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про це російського лідера Володимира Путіна
Повітряний простір над Туреччиною для РФ закритий
Повітряний простір над Туреччиною для РФ закритий / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна закрила небо для російських військових та цивільних літаків, що летять до Сирії.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Ми закрили повітряний простір для російських військових і навіть цивільних літаків, які прямують до Сирії. Ми видавали дозвіл на три місяці. Дозвіл закінчується у квітні", – сказав він турецьким журналістам у ході турне до країн Латинської Америки.

За словами міністра, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про це російського лідера Володимира Путіна, після чого польоти були призупинені.

Україна за добу завдала РФ більше втрат, ніж та отримала за 8 років війни у Сирії

За добу в Україні зазнала більше втрат, ніж за вісім років війни у Сирії.

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"Незважаючи на перевагу в озброєнні та чисельності, Україна за 24 години завдала РФ більше втрат, ніж Росія зазнала за вісім років боїв у Сирії", – пише видання.

Зазначається, що українські протитанкові засоби чинили серйозний опір наступу РФ на півночі та сході.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 23 квітня
1
Особовий склад 21 600
Особовий склад
2
Літаки 177
Літаки
3
Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артилерія 403
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 143
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1543
Транспорт
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