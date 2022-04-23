Туреччина закрила небо для російських літаків, що летять до Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про це російського лідера Володимира Путіна

Повітряний простір над Туреччиною для РФ закритий / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна закрила небо для російських військових та цивільних літаків, що летять до Сирії.

Про це повідомляють росЗМІ.

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"Ми закрили повітряний простір для російських військових і навіть цивільних літаків, які прямують до Сирії. Ми видавали дозвіл на три місяці. Дозвіл закінчується у квітні", – сказав він турецьким журналістам у ході турне до країн Латинської Америки.

За словами міністра, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив про це російського лідера Володимира Путіна, після чого польоти були призупинені.

Україна за добу завдала РФ більше втрат, ніж та отримала за 8 років війни у Сирії

За добу в Україні зазнала більше втрат, ніж за вісім років війни у Сирії.

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"Незважаючи на перевагу в озброєнні та чисельності, Україна за 24 години завдала РФ більше втрат, ніж Росія зазнала за вісім років боїв у Сирії", – пише видання.

Зазначається, що українські протитанкові засоби чинили серйозний опір наступу РФ на півночі та сході.

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