Убийство президента Гаити: власти просят США ввести войска

Правоохранители задержали подозреваемых в убийстве президента Гаити. Коллаж: "Сегодня"

После того, как на Гаити убили президента Жовенеля Моиза, власти страны просят США ввести в республику американские войска – для защиты ключевой инфраструктуры.

Об этом сообщает Reuters.

Реклама

Правоохранительные органы в Гаити задержали 19 человек по подозрению в причастности к убийству президента.

Судья, расследующий дело, сообщил, что Моиз был найден лежащим на спине на полу своей спальни с 12 пулевыми ранениями. Входная дверь резиденции была покрыта пулевыми отверстиями и была взломана, а другие комнаты были обысканы.

Также Гаити ожидает и помощь от Колумбии, которая заявила, что направит сотрудников правоохранительных органов и разведки.

Напомним, ранее исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Клод Джозеф заявил, что совершившая нападение на резиденцию главы государства вооруженная группа была сформирована из иностранных граждан, они якобы говорили по-английски и по-испански. Кроме того, киллеры якобы представились агентами Управления по борьбе с наркотиками США.

Реклама

Как мы писали, Жовенель Моиз скончался сразу, а его 47-летняя супруга получила огнестрельное ранение и была госпитализирована.

В соцсетях появилось видео нападения на президента Гаити: