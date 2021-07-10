Вбивство президента Гаїті: влада просить США ввести війська

Після того як на Гаїті вбили президента Жовенеля Моїза, влада країни просить США ввести в республіку американські війська – для захисту ключової інфраструктури.

Про це повідомляє Reuters.

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Правоохоронні органи в Гаїті затримали 19 осіб за підозрою в причетності до вбивства президента.

Суддя, який розслідує справу, повідомив, що Моїз був знайдений лежачим на спині на підлозі своєї спальні з 12 кульовими пораненнями. Вхідні двері резиденції були покриті кульовими отворами і були зламані, а інші кімнати були обшукані.

Також Гаїті очікує і допомогу від Колумбії, яка заявила, що направить співробітників правоохоронних органів і розвідки.

Нагадаємо, раніше виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Гаїті Клод Джозеф заявив, що здійснила напад на резиденцію глави держави озброєна група, яка була сформована з іноземних громадян, вони нібито говорили англійською та іспанською. Крім того, кілери нібито представилися агентами Управління по боротьбі з наркотиками США.

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Як ми писали, Жовенель Моїз помер відразу, а його 47-річна дружина отримала вогнепальне поранення і була госпіталізована .

У соцмережах з'явилося відео нападу на президента Гаїті: