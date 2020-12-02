В Англии отменили общенациональный карантин

В стране вернутся к локальным ограничениям

Палата общин парламента Великобритании во вторник, 1 декабря, проголосовала за решение правительства Бориса Джонсона прекратить со 2 декабря действие всеобщего карантина в Англии.

Реклама

Об этом сообщает BBC.

Правительство поддержал 291 депутат нижней палаты британского парламента, против проголосовали 76 человек."

Это означает, что на территории Англии вернутся к трехуровневой системе локальных ограничений для борьбы с пандемией коронавируса. В регионах первого уровня люди смогут жить почти полноценной жизнью – рестораны и магазины будут работать. В регионах второго уровня общепит сможет работать только на вынос, а гражданам будет рекомендовано оставаться дома. Ограничения третьего уровня – фактически локдаун.

Пересматривать деление на уровни будут каждые полторы недели.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама