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В Англии отменили общенациональный карантин

2 декабря, 04:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В стране вернутся к локальным ограничениям

Палата общин парламента Великобритании во вторник, 1 декабря, проголосовала за решение правительства Бориса Джонсона прекратить со 2 декабря действие всеобщего карантина в Англии.

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Об этом сообщает BBC.

Правительство поддержал 291 депутат нижней палаты британского парламента, против проголосовали 76 человек."

Это означает, что на территории Англии вернутся к трехуровневой системе локальных ограничений для борьбы с пандемией коронавируса. В регионах первого уровня люди смогут жить почти полноценной жизнью – рестораны и магазины будут работать. В регионах второго уровня общепит сможет работать только на вынос, а гражданам будет рекомендовано оставаться дома. Ограничения третьего уровня – фактически локдаун.

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Пересматривать деление на уровни будут каждые полторы недели.

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Великобритания карантин отмена англия коронавирус локдаун
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