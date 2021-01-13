В Аргентине одобрили сыворотку против коронавируса на основе антител лошадей

Вакцина блокирует инфекцию и предотвращает ее распространение в организме

Лекарство против COVID-19 на основе антител лошадей, одобрили в Аргентине. В течение нескольких месяцев там проводили клинические испытания гипериммунной сыворотки.

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Вакцина блокирует инфекцию и предотвращает ее распространение в организме. При этом, говорят исследователи, действует она эффективнее, чем плазма крови людей, переболевших COVID-19.

Теперь сыворотку будут прописывать пациентам аргентинских больниц.

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Впоследствии производитель планирует выйти на международный рынок.

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Ранее в американской биотехнологической компании Moderna считают, что их COVID-вакцина предоставляет защиту от коронавируса как минимум на год. Для продления действия препарата необходимо применение третьей дозы вакцины. В настоящее время вводятся две дозы с интервалом примерно в месяц.

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