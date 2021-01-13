В Аргентині схвалили сироватку проти коронавірусу на основі антитіл коней

Вакцина блокує інфекцію і запобігає її поширенню в організмі

Ліки проти COVID-19 на основі антитіл коней, схвалили в Аргентині. Протягом декількох місяців там проводили клінічні випробування гіперімунної сироватки.

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Вакцина блокує інфекцію і запобігає її поширенню в організмі. При цьому, кажуть дослідники, діє вона ефективніше, ніж плазма крові людей, які перехворіли на COVID-19.

Тепер сироватку будуть прописувати пацієнтам аргентинських лікарень.

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Згодом виробник планує вийти на міжнародний ринок.

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Раніше в американській біотехнологічній компанії Moderna заявили, що їхня COVID-вакцина надає захист від коронавірусу як мінімум на рік. Для продовження дії препарату необхідне застосування третьої дози вакцини. В даний час вводяться дві дози з інтервалом приблизно в місяць.

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