Готовил покушение на премьер-министра: в Армении арестовали экс-главу спецслужбы

В Ереване заключили под стражу лидера оппозиционной партии "Родина" и бывшего главу Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна. Его подозревают в подготовке покушения на премьер-министра Никола Пашиняна.
Об этом сообщила его адвокат Лусине Саакян в Facebook.
По ее словам, правоохранители провели обыски в квартире Ванецяна и офисе партии "Родина". Саакян утверждает, что силовики не имели разрешения на проведение обысков.
Она уточнила, что подзащитный был арестован по двум подозрениям:
- узурпировать власть в стране;
- подготовить убийство Пашиняна.
Ванецяну сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.
"Это позорное политическое преследование направлено на то, чтобы всячески цепляться за властные кресла, прекращая антиправительственные протесты и передавая родину врагу", — подчеркнула адвокат Ванецяна.
Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, почему не ушел в отставку.
Ранее протестующие в Армении ограбили резиденцию Пашиняна: трое арестованы.
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