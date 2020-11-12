Протестующие в Армении ограбили резиденцию Пашиняна: трое арестованы

Сотрудники правоохранительных органов Армении задержали троих участников антиправительственных демонстраций в Ереване, которые подозреваются в краже имущества из резиденции премьер-министра Никола Пашиняна.

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Об этом сообщили в Службе национальной безопасности Армении.

Ограбление случилось во время погрома в резиденции главы правительства, который произошел 10 ноября после подписания мирного соглашения с Азербайджаном.

Имущество премьера также удалось вернуть – их обнаружили в ходе предварительного расследования. Среди украденных вещей были компьютер, часы, духи Пашиняна и его личные документы – водительские права и военный билет.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении или повреждении документов, штампов или печатей.

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Напомним, что перемирие в Нагорном Карабахе на условиях Азербайджана в Ереване восприняли очень остро – это вызвало многочисленные антиправительственные демонстрации, участники которых кроме погрома в администрации премьера еще и избили спикера парламента.

Оппозиция требует отправить Никола Пашиняна и его правительство в отставку, но 11 ноября парламенту не хватило кворума для голосования, поэтому протестующие объявили ультиматум – уволить Кабмин в течение 12 ноября.