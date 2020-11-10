В Ереване протестующие устроили расправу над спикером парламента (видео)

В Ереване у парламента Армении протестующие избили спикера Арарата Мирзояна после стычки с его охранниками.

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Об этом сообщает "Спутник Армения".

По информации издания, Мирзоян сидел в автомобиле, который окружили протестующие, выкрикивая ругательства в его адрес.

После небольшой стычки с охранниками председателя Национального собрания, собравшиеся вытащили его из машины и начали избивать.

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На помощь Мирзояну пришло несколько военных, после чего охране удалось снова спрятать спикера в автомобиле.

Демонстранты не отходят от машины и выкрикивают оскорбления.

Напомним, Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

После заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе в центре Еревана перед зданием правительства начали собираться люди, воспринявшие это как предательство.

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