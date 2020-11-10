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В Армении начались протесты против прекращения войны в Нагорном Карабахе (видео)

10 ноября, 01:36

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Протестующие ворвались в здание правительства

После заявления премьер-министра Никола Пашиняна о прекращении войны в Нагорном Карабахе в центре Еревана перед зданием правительства начали собираться недовольные этим люди.

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Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на местный канал News.am.

На площади звучат оскорбления в адрес премьера Пашиняна и требования его немедленной отставки.

В Ереване протестуют против перемирия

Спустя какое-то время агрессивно настроенные люди ворвались в здание правительства, круша все на своем пути и крича: "Где Никол, где этот предатель?!"

Они также сорвали табличку с личного кабинета премьер-министра.

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Напомним, Армения и Азербайджан вместе с Россией подписали заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 01:00 10 ноября.

Россия, Азербайджан и Армения также договорились о размещении российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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Армения протесты нагорный карабах Никол Пашинян
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