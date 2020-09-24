В Австралии на берег массово выбрасываются дельфины: почти 400 уже погибли (видео)

В Австралии на западном побережье острова Тасмания дельфины массово выбрасываются на берег. Погибли 380 дельфинов рода гринда.

Реклама

Об этом сообщает BBC.

Это самая массовая гибель дельфинов за всю историю Австралии.

Всего 50 животных спасатели смогли спасти, а помощь получили еще 30. Представители местной власти уверяют, что спасатели будут оказывать помощь дельфинам до тех пор, пока будет малейший шанс спасти их жизни.

"Пока они еще живы и находятся в воде, все еще есть надежда. Но со временем они становятся более усталыми", – рассказал представитель службы парков и дикой природы Тасмании Ник Дека.

В тренде Белорусские госканалы показали кадры с тайной инаугурации Лукашенко (видео)

Реклама

План очистки побережья сейчас разрабатывается. Спасатели решают, где захоронить тела погибших дельфинов. Ранее в Австралии животных закапывали на берегу или же вытягивали в открытое море.

Ранее новости "Сегодня" писали, что у австралийского острова Тасмания на песчаной отмели застряли около 250 китов.Однако отпустить обратно в океан удалось лишь 25 из них, вместе с тем количество погибших животных тогда достигало 90.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама