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В Австралии на берег массово выбрасываются дельфины: почти 400 уже погибли (видео)

24 сентября, 03:24

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

На западном побережье острова Тасмания массово гибнут дельфины

В Австралии на западном побережье острова Тасмания дельфины массово выбрасываются на берег. Погибли 380 дельфинов рода гринда.

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Об этом сообщает BBC.

Это самая массовая гибель дельфинов за всю историю Австралии.

Всего 50 животных спасатели смогли спасти, а помощь получили еще 30. Представители местной власти уверяют, что спасатели будут оказывать помощь дельфинам до тех пор, пока будет малейший шанс спасти их жизни.

"Пока они еще живы и находятся в воде, все еще есть надежда. Но со временем они становятся более усталыми", – рассказал представитель службы парков и дикой природы Тасмании Ник Дека.

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План очистки побережья сейчас разрабатывается. Спасатели решают, где захоронить тела погибших дельфинов. Ранее в Австралии животных закапывали на берегу или же вытягивали в открытое море.

Ранее новости "Сегодня" писали, что у австралийского острова Тасмания на песчаной отмели застряли около 250 китов.Однако отпустить обратно в океан удалось лишь 25 из них, вместе с тем количество погибших животных тогда достигало 90.

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