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В Беларуси хотят сделать выезд из страны платным

19 декабря, 03:03

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Средства будут уходить на борьбу с коронавирусом на пунктах пропусках

В Беларуси хотят ввести плату за пересечение границы при выезде из страны.

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Как пишет "Белта", уже подготовлен соответствующий законопроект.

Ожидается, что могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспорта, максимальная масса которого не превышает 5 тонн, в размере не более трех базовых величин (примерно 32 доллара).

В случае если плату введут, собранные средства будут направлены на борьбу с коронавирусом на пунктах пропуска.

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Напомним, из-за пандемии коронавируса Беларусь с 20 декабря закрывает границы для граждан страны и иностранцев, у которых есть разрешение на постоянное или временное проживание.

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Также мы писали о том, что Министерство внутренних дел Беларуси и Федеральная служба войск национальной гвардии РФ договорились о сотрудничестве.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Беларусь границы коронавирус
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