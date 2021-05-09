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В Беларуси "павшие и живые" ветераны поклялись в верности Лукашенко (видео)

9 мая, 14:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

СМИ сняли видео, как ветераны "клянутся в верности" Лукашенко и заявляют, что еще "готовы" стоять на защите государства

В Беларуси во время парада 9 мая ветеран "поклялся" в верности самопровозглашенному президенту Александру Лукашенко. Причем мужчина говорил не только за себя, но и за "павших и живых" ветеранов в Беларуси.

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Такое видео снял телеканал "Пул первого", который выступает за нелегитимного главу государства.

На записи видно, что Лукашенко тогда общался с ветеранами Второй мировой войны. Один из пожилых мужчин во время разговора отдал честь "президенту" и заявил о своей и всех остальных белорусских ветеранов "верности" Лукашенко.

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Источник: space.com

"От имени живых и павших заявляю, клянусь вам: мы с вами. В любую минуту позовите, мы встанем", - сказал он.

Видео: Пул первого

Напомним, ранее мы показывали, как в российском городе Владивостоке местная журналистка наплевала на ветерана войны ради комментария с чиновником.

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