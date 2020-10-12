В Беларуси прошли яркие марши пенсионеров: фото и видео

Силовики попытались запугать стариков, однако те прогнали их

В Беларуси больше двух месяцев продолжаются массовые акции оппозиции. Сегодня на марш протеста вышли пенсионеры, недовольные узурпацией власти Александром Лукашенко и массовым насилием силовиков, применяемым к протестующим.

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Как проходил марш пенсионеров, рассказывает оппозиционное издание TUT.by.

На старте марша в Минске произошел курьезный случай – бабушки и дедушки прогнали неизвестных в балаклавах в их микроавтобус, а затем бросали им в спины цветы.

Когда колонна марша пенсионеров пришла в движение, она растянулась на несколько сотен метров. Участников акции было намного больше, чем на прошлой неделе. Бабушки и дедушки скандировали "Верым, можам, пераможам!". При этом за колонной постоянно следовали микроавтобусы с неизвестными в балаклавах.

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В Центральном районе Минска молодые люди выстроились в цепи солидарности с пенсионерами.

А когда власти решили остановить движение пенсионеров и не включили зеленый сигнал светофора на пешеходном переходе возле цирка — старики в итоге пошли на красный.

Видео: news.tut.by

Акции протеста пенсионеров прошли и в других городах Беларуси: в Бресте колонна прошла по улице Советской с БЧБ-флагами, цветами и скандировали "Далучайся!", "Жыве Беларусь!", "Третий возраст, выходи!".

В Гродно в импровизированном марше приняли участие около ста человек, которые двинулись по улице Ожешко и свернули на Социалистическую, чтобы пройти мимо здания облисполкома. Там силовики задержали двоих пенсионерок, которых отвели в автобус.

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В Жодино около 10 человек собрались у торгового центра — к ним подошел человек в форме сотрудника милиции и предупредил незаконности собрания.

Напомним, днем ранее, 11 октября в Минске прошел "Марш гордости". Силовики разгоняли протестующих с особой жестокостью – многие участники акции попали под прицел водометов. На улицах взрывались светошумовые гранаты, были задержаны около 600 человек.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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