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В Беларуси прямо на улице задержали лидера оппозиционной партии

22 марта, 01:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Игорь Борисов ехал в машине с женой и ребенком

В Минске в воскресенье, 21 марта, задержали лидер Белорусской социал-демократической партии ("Грамада") Игоря Борисова.

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Об этом со ссылкой на его жену сообщает TUT.by.

Елена Борисова рассказала, что в момент задержания они вместе с ребенком и мужем ехали в машине.

"Мы ехали по улице Геологической, когда нас начал подрезать слева желтый микроавтобус. Остановились. Оттуда выскочили люди в штатском, в черных масках, вытащили Игоря из машины, напугали четырехлетнего ребенка", – сообщила она.

Борисова добавила, что муж не сопротивлялся при задержании, а через 20−30 минут после того, как его забрали, позвонил и сказал, что доставлен в Партизанское РУВД.

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Вечером заместитель политика по партии Алексей Сигаев сообщил, что Борисова доставили в центр изоляции правонарушителей на Окрестина, адвоката к нему не допускают.

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Также жене не разрешили передать Борисову необходимые лекарства.

Причина задержания политика до сих пор неизвестна. Сотрудник милиции только заявил по телефону, что он совершил административное правонарушение.

Напомним, задержанной еще 7 сентября в Минске члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой уже несколько раз продлевали срок содержания под стражей, она до сих пор находится в СИЗО.

Мы также сообщали, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал гражданам страны, что после него будут и другие президенты, но "надо потерпеть".

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Беларусь задержание оппозиция Минск оппозиционер
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