В Беларуси умер мужчина, который поджег себя возле РУВД

Перед смертью 36-летний самоподжигатель неделю лежал в реанимации

Мужчина, который на прошлой неделе совершил акт самосожжения возле милицейского участка в Беларуси, скончался от полученных травм.

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Как пишет TUT.by, в Больнице скорой медицинской помощи сообщили, что в ночь на 25 сентября самоубийца умер.

С 19 сентября, когда он облил себя бензином и поджег возле РУВД в городе Смолевичи Минской области, мужчина находился в реанимации с ожогами 95% тела (в том числе и дыхательных путей).

Белорусским журналистам удалось выяснить личность самоподжигателя – им оказался 36-летний Сергей Радченя, который жил в пригороде Смолевичей. Его сестра отрицает, что случившееся связано с протестом против правления президента Александра Лукашенко и репрессий в отношении демонстрантов.

"Сейчас повсюду пишут о политике — это неправда. Все произошло на фоне алкоголя", – сказала женщина "Нашей Ниве".

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Недавно мужчина разошелся с гражданской супругой, после чего звонил в милицию и угрожал самоубийством.

Напомним, что на этой неделе министр иностарнных дел Украины Дмитрий Кулеба официально подтвердил, что Киев не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси даже после его инаугурации.

Кроме того, на фоне ухудшения отношений между двумя странами стало известно об отмене запланированного визита президента Владимира Зеленского в Беларусь, а также переносе Форума регионов на следующий год.

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