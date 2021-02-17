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В Британии 90 человек добровольно согласились заразиться коронавирусом

17 февраля, 16:57

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Результаты исследований используют для определения механизмов распространения инфекции

Британским ученым разрешили начать исследование воздействия коронавирусной инфекции на организм человека и с этой целью заразить здоровых молодых добровольцев вирусом.

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Об этом сообщает BBC.

Исследование Human Challenge проводится британским правительством совместно с Имперским колледжем Лондона, фондом Минздрава Royal Free London NHS Foundation Trust и компанией hVIVO.

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В эксперименте планируют задействовать 90 абсолютно здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Их заразят "уханьским" штаммом, который циркулирует в королевстве с марта 2020 года – он максимально изучен и не несет реальной угрозы взрослому населению.

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После заражения они будут находиться в безопасной и контролируемой среде, а также под наблюдением медиков.

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Так ученые хотят определить минимальное количество коронавируса, необходимое для того, чтобы заболевание COVID-19, а также реакцию иммунной системы.

Результаты исследований будут использованы в определении механизмов распространения инфекции и методов борьбы с ней.

Напомним, на этой неделе в Великобритании начался новый этап вакцинации населения от коронавируса – прививки предлагают людям в возрасте 65-69 лет и "клинически уязвимым".

Также мы писали, что в марте правительство Соединенного Королевства собирается ослабить некоторые карантинные ограничения.

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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Великобритания исследование эксперимент вакцина коронавирус COVID-19
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