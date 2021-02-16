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В Британии обнаружили новый опасный штамм COVID-19

16 февраля, 06:22

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новая мутация помогает вирусу проникать в клетки

В Великобритании обнаружили еще один вариант COVID-19 с вызывающим беспокойство набором мутаций, который должен стать объектом серьезных исследований.

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Об этом заявила команда ученых из Эдинбургcкого университета (Шотландия), передает The Guardian.

Вариант коронавируса B1525, о котором говорится в отчете ученых, был обнаружен путем секвенирования генома в 10 странах, включая Данию, США и Австралию, Испанию и Бельгию, при этом 32 случая обнаружены в Великобритании.

Самые ранние случаи датируются декабрем 2020 года и были обнаружены в Великобритании и Нигерии.

По словам ученых, новый вариант имеет определенное сходство с вариантом из Кента, но содержит ряд мутаций, которые обеспокоили исследователей, в частности ту, которая помогает вирусу проникать в клетки.

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В связи с новым открытием шотландские исследователи призывают власти увеличить количество тестирований на COVID-19 в тех районах страны, где был обнаружен новый вариант.

Напомним, в Соединенных Штатах обнаружили семь вариантов вируса, которые могут содержать мутации, аналогичные британскому штамму.

Мы также писали, что новые штаммы коронавируса оказались более заразными, чем исходный вариант, и пока нет точных данных, насколько эффективны существующие вакцины от COVID-19 в борьбе с мутировавшим вирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Великобритания мутация коронавирус
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