У Британії виявили новий небезпечний штам COVID-19

У Великій Британії виявили ще один варіант COVID-19 із набором мутацій, що викликає занепокоєння і має стати об'єктом серйозних досліджень.

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Про це заявила команда вчених з Единбурзького університету (Шотландія), передає The Guardian.

Варіант коронавірусу B1525, про який ідеться у звіті вчених, був виявлений шляхом секвенування генома у 10 країнах, включаючи Данію, США і Австралію, Іспанію та Бельгію, при цьому 32 випадки виявлені у Великій Британії.

Найбільш ранні випадки датуються груднем 2020 року і були виявлені у Британії та Нігерії.

За словами вчених, новий варіант має певну схожість з варіантом із Кента, але містить низку мутацій, які стурбували дослідників, зокрема ту, яка допомагає вірусу проникати в клітини.

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У зв'язку з новим відкриттям шотландські дослідники закликають владу збільшити кількість тестувань на COVID-19 у тих районах країни, де був виявлений новий варіант.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах виявили сім варіантів вірусу, які можуть містити мутації, аналогічні британському штаму.

Ми також писали, що нові штами коронавірусу виявилися більш заразними, ніж перший варіант, і поки немає точних даних, наскільки ефективні існуючі вакцини від COVID-19 у боротьбі з вірусом.

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