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В Чаде убили президента – в этот день он победил на выборах

20 апреля, 14:27

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В стране приостановили действие Конституции, управление Чадом перешло к военному совету, который возглавляет сын погибшего Идриса Деби

Победивший на президентских выборах в Чаде Идрис Деби умер – в день своего очередного переизбрания он был смертельно ранен во время визита на фронт, где армия страны сражается с повстанцами.

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Об этом сообщает The Africa Report.

20 апреля чадское радио сообщило, что, согласно предварительным результатам, Деби набрал на выборах 79,3% голосов избирателем, в шестой раз подряд переизбиравшись на должность главы государства, которую он занимает с конца 1990 года.

Но вскоре жителей страны ошарашили другой новостью – Идрис Деби скончался. По словам главы его президентской кампании, после победной речи президент отправился на передовую, чтобы посетить чадских солдат.

Идрис Деби. Фото: Régis Duvignau
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Идрис Деби. Фото: Régis Duvignau

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Однако в этот момент на позиции военных напали боевики группировки "Фронт перемен и согласия в Чаде" (FACT), которые 11 апреля вторглись в страну с территории Ливии с целью свержения режима Деби.

Как сообщает RFI, на этом фоне в стране временно приостановили действие Конституции – на ближайшие 18 месяцев управление страной переходит к военному совету, который возглавит сын Идриса Деби, генерал Махамат Идрисс Деби Итно.

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Чад президент
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