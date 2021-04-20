У Чаді вбили президента – цього дня він переміг на виборах

Маршал Ідріс Дебі, який переміг на президентських виборах в Чаді, помер – в день свого чергового переобрання його було смертельно поранено під час візиту на фронт, де армія країни бореться з повстанцями.
Про це повідомляє The Africa Report.
20 квітня на чадському радіо заявили, що, згідно з попередніми результатами, Дебі набрав на виборах 79,3% голосів виборцем, і був вшосте поспіль переобраний на посаду голови держави, яку він займає з кінця 1990 року.
Але незабаром жителів країни приголомшили інший новиною – Ідріс Дебі помер. За словами керівника його президентської кампанії, після переможної промови президент відправився на передову, щоб відвідати чадських солдатів.
Ідріс Дебі. Фото: Régis Duvignau
Однак в цей момент на позиції військових напали бойовики угруповання "Фронт змін і згоди в Чаді" (FACT), які 11 квітня вторглися до країни з території Лівії з метою повалення режиму Дебі, який підтримується Францією.
Як повідомляє RFI, на цьому тлі в країні тимчасово призупинили дію Конституції – на найближчі 18 місяців управління країною переходить до військової ради, яку очолить син Ідріса Дебі, генерал Махамат Ідрісс Дебі Ітно.
Нагадаємо, що на африканському континенті неспокійно не тільки в Чаді – півтора місяці тому бойовики угрупування, пов'язаного з "Ісламським державою", напали на військову базу і центр гуманітарної допомоги ООН в Нігерії.
А в листопаді і грудні в Конго померли два українських військовослужбовців, які перебували в складі миротворчої місії ООН.
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